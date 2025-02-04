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نسرين طافش بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور (صور)

01:26 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "طافش" جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، وعلقت على الصور: "كيف يمكن أن يصبح أفضل من هذا".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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