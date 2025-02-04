محمد هنيدي: "هعمل عمل فني مع شباب وبنات سعوديين وأنا اللي هخرجه"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان محمد هنيدي عن عمل فني سعودي، يجمعه بمواهب سعودية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الملز"، على هامش عرض مسرحيته "المجانين" في موسم الرياض.

وقال هنيدي: "أنا وشباب وبنات السعوديين هعمل معاهم رواية هايلة، وأنا اللي هخرجها كمان لأول مرة، وفي مواهب للأمانة بالسعودية وممثلين شاطرين أوي".

ويعرض حاليًا للفنان محمد هنيدي مسرحية "المجانين"، التي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير الجاري.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" ويشاركه البطولة كلًا من وهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، خالد أنور، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز.

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