إعلان

"سينرجي" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025

12:47 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

البوستر الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت "سينرجي" البوستر الدعائي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت الحساب: "البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب"، من إنتاج سينرجي، قريبًا في رمضان 2025".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.


اقرأ أيضًا:

رمضان 2025 .. رحمة أحمد في بوستر منفرد في مسلسل "الكابتن"

في الذكرى 50.. تفاصيل تلاوة أم كلثوم سورة "إبراهيم" بفيديو نادر

هدى المفتي تشارك صورًا من كواليس مسلسل "80 باكو"

وفاة شقيق الراحل شعبان عبد الرحيم

مسلسل وتقابل حبيب شركة سينرجي رمضان 2025 ياسمين عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في ذكراها الـ 50 تفاصيل الجدل المثار حول تاريخ ميلاد أم كلثوم

إعلان

إعلان

بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات