"سينرجي" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025

كتبت- نوران أسامة:

طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت "سينرجي" البوستر الدعائي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت الحساب: "البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب"، من إنتاج سينرجي، قريبًا في رمضان 2025".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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