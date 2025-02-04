إعلان

أحمد أمين يروج لمسلسله "النُص" في رمضان 2025

12:46 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الفنان أحمد أمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان أحمد أمين لمسلسله "النُص"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشر "أمين" البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "عارفين ليه سموني النُص؟".

مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

اقرأ أيضًا:

في الذكرى 50.. تفاصيل تلاوة أم كلثوم سورة "إبراهيم" بفيديو نادر

اليوم.. مصطفى شعبان يتلقى عزاء شقيقه

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورًا من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب".. وهدى الإتربي تغازلها

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لنادين نجيم "صور"

الفنان أحمد أمين مسلسل النص مسلسلات رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سينرجي" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب" رمضان 2025

إعلان

إعلان

بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات