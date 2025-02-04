أحمد أمين يروج لمسلسله "النُص" في رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان أحمد أمين لمسلسله "النُص"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

ونشر "أمين" البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "عارفين ليه سموني النُص؟".

مسلسل "النص" هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، ويشارك ببطولته كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

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