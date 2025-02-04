محمد هنيدي يكشف عن موعد طرح فيلمه الجديد "الجواهرجي"

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان محمد هنيدي عن موعد طرح فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الجواهرجي"، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الملز"، على هامش عرض مسرحيته "المجانين" في موسم الرياض.

وقال هنيدي: "فيلم الجواهرجي مع منى زكي، إن شاء الله هيعجبكم أوي، ونازل في العيد الكبير".

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" ويشاركه البطولة كلًا من وهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، خالد أنور، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز.

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