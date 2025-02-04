غادة عادل تروج لمسلسل "المداح 5" قبل عرضه في رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة غادة عادل لمسلسل "المداح 5"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.

ونشرت غادة البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "استنوا ست الحسن في مسلسل المداح الجزء الخامس على MBC مصر وSHAHID في رمضان 2025 إن شاء الله.. كل سنة وأنتم طيبين".

وتدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

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