منى زكي تحيي ذكرى وفاة والدها برسالة مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة منى زكي ذكرى وفاة والدها، ووجهت له رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتبت منى: "افتقدك كثيرًا وأراك سعيدًا في الجنة، ذكرى رحيل أبويا، أرجو أن تقرأوا له الفاتحة".

يذكر أن آخر أعمال منى زكي، هو فيلم رحلة 404، الذي جرى طرحه مؤخرًا، وشاركها في البطولة شيرين رضا، وخالد الصاوي، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.



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