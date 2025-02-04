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رمضان 2025 .. رحمة أحمد في بوستر منفرد في مسلسل "الكابتن"

12:01 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

رحمة أحمد

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كتبت- سهيلة أسامة:

تواصل منصة "WATCH IT" الرقمية الترويج للأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2025.

ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بوسترًا منفردًا للفنانة رحمة أحمد من مسلسل "الكابتن"، من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

رحمة-أحمد

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رحمة أحمد مسلسل الكابتن مسلسلات رمضان 2025
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