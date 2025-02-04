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بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لنادين نجيم "صور"

11:20 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

نادين نجيم

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها، عبر السوشيال ميديا صور من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها توب باللون الأسود جيبة جينز قصيرة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الله يحميكي، الشياكة والأناقة، كتير بحبك، ماشاء الله زي القمر وأحلى".

يذكر أن آخر مشاركات نادين نجيم كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

نادين نجيم الفنانة اللبنانية نادين نجيم إطلالة نادين نجيم
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