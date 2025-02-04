في الذكرى 50.. تفاصيل تلاوة أم كلثوم سورة "إبراهيم" بفيديو نادر

كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع الذكرى 50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، أعادت قناة "on tv"، عرض مقطع فيديو نادر، لكوكب الشرق ، وهي تقرأ القرآن الكريم.

ومع ما ناله المقطع، من إعجاب، نكشف هنا تفاصيل قراءة وتسجيل القرآن الكريم، بصوت ام كلثوم.

وقامت أم كلثوم ، بالقراءة في فيلم سلامة الذي أنتج عام 1944 ،وشاركها بطولته ، يحيى شاهين، وزوزو نبيل، وعبد الوارث عسر، و فؤاد شفيق، و فاخر فاخر، و استيفان روستي.

وفي أحد مشاهد الفيلم، قامت أم كلثوم ، بتلاوة الآيات التالية من سورة "إبراهيم"، :ربَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

كوكب الشرق أم كلثوم، رحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975، عن عمر ناهز الـ76، بعد أيام من دخولها في غيبوبة كاملة، إثر معاناتها من نزيف في المخ، وتوقف الكلى عن العمل، ومضاعفات إصابتها بالقلب.

فيلم سلامة أم كلثوم تقرأ القرآن