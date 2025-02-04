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هدى المفتي تشارك صورًا من كواليس مسلسل "80 باكو"

11:12 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة من كواليس مسلسل "80 باكو"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.

ونشرت "هدى" الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة الفنانين إسلام كابونجا وخالد مختار، وعلّقت قائلة: "أيوة".

وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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هدى المفتي مسلسل 80 باكو مسلسلات رمضان 2025
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