وفاة شقيق الراحل شعبان عبد الرحيم

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم، عن وفاة عمه ،صباح اليوم الثلاثاء بعد معاناته من أزمة صحية.

الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم، أعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب،:" عمي رمضان عبد الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يانور عيني يا اطيب خلق الله وحياة حبيبكم النبي تدعو لعمي بالرحمة ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيب قلبي".

يذكر ان الفنان شعبان عبد الرحيم، رحل عن عالمنا في ديسمبر 2019، إثر معاناته من أزمة قلببية حادة.