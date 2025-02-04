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اليوم.. مصطفى شعبان يتلقى عزاء شقيقه

10:44 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    الفنان مصطفى شعبان
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    ماجد شعبان
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    من بوستر حكيبم باشا
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كتب-مصطفى حمزة:

يتلقى النجم مصطفى شعبان، اليوم الثلاثاء عزاء شقيقه الأصغر "ماجد"، بعد رحيله عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:”بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

من ناحية أخرى تصدر النجم مصطفى شعبان، البوستر الترويجي لمسلسل "حكيم باشا"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مصطفى شعبان عزاء شقيق مصطفى شعبان
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