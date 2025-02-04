ميرهان حسين تحذر من صفحة تنتحل شخصيتها على "فيسبوك".. ما القصة؟

كتب - معتز عباس:

حذرت الفنانة ميرهان حسين، من وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تنتحل صفتها الشخصية حسبما ذكرت.

ونشرت ميرهان، سكرين من الصفحة، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البروفايل ده مش بتاعي ومعنديش اي اكونت على فيسبوك نهائيًا".

يذكر أن، ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسلها "أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما، حول حياة رجل الأعمال (أمير العوامري) الذي يقع في حب امرأة تدعى (منيرة) وتدور علاقتهما وسط العديد من صراعات المال والسلطة.

ويشارك في بطولته هاني سلامة وسوسن بدر ومي سليم وأحمد صفوت ومحسن محيي الدين، وغيرهم.

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