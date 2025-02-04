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ياسمين عبدالعزيز تنشر صورًا من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب".. وهدى الإتربي تغازلها

01:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

ياسمين عبد العزيز

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها وجمهورها، مجموعة صور من كواليس مشاهدها في مسلسل "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "اللي بيني وبينه حرب"، والتي تفاعلت معها الفنانة هدى الإتربي، وكتبت: "قمر".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن مسلسل وتقابل حبيب يعيد ياسمين عبدالعزيز للمنافسة في شهر رمضان، بعد غياب العام الماضي، إذ كانت مشاركتها الأخيرة في رمضان 2023 بمسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ياسمين عبد العزيز

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