حدث بالفن | موعد عزاء عامر التوني وأول ظهور لأطفال ريهام حجاج
12:12 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية، وفاة المنشد عامر التوني مؤسس فرقة "المولوية" المصرية، نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع زوجها، تامر حسني يوجه رسالة شكر لشباب بعد إنقاذهم أطفال من حريق في فيصل، وضع صورة محمود البزاوي على بوستر مسلسل "فهد البطل"، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن عزاء المنشد عامر التوني نانسي عجرم أحمد الفيشاوي ياسمين صبري الفنان عمرو وهبة ريهام حجاج الفنانة تارا عماد مسلسل المداح أسطورة العهد مسلسل شباب امرأة مسلسل العتاولة2
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