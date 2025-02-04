حدث بالفن | موعد عزاء عامر التوني وأول ظهور لأطفال ريهام حجاج

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية، وفاة المنشد عامر التوني مؤسس فرقة "المولوية" المصرية، نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع زوجها، تامر حسني يوجه رسالة شكر لشباب بعد إنقاذهم أطفال من حريق في فيصل، وضع صورة محمود البزاوي على بوستر مسلسل "فهد البطل"، وغيرها من الأخبار.