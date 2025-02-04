"اللي هيتوقع اسم الضيف هيديني مليون جنيه".. حمادة هلال يمازح جمهوره بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

مازح الفنان حمادة هلال متابعيه وجمهوره، عقب الإعلان عن بوستر الجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العودة".

وكتب "حمادة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مسابقة.. عندنا ضيف مفاجأة في المداح اللي هيتوقع اسمه صح هيديني مليون جنيه عشان اديها للضيف".

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حمادة هلال الدرامية، كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة كبيرة.

اقرأ أيضا..

"معملتش عمليات تجميل".. خلاف على الهواء بسبب ياسمين صبري



كاظم الساهر يخضع لجلسة تصوير بصحبة نجليه: "مع الأعز والأغلى"



