نادين نسيب جريئة وبسمة بوسيل بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها، أجمل اللحظات التي تعيشها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطفليها.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه أحدث جلسة تصوير خضع لها، أثناء زيارته لمدينة باريس في فرنسا.

محمود البزاوي

مازح الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، بعد تألقها في مسلسل "إقامة جبرية"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

إلهام شاهين

نشرت النجمة إلهام شاهين، صورًا لها أثناء قضاء وقتًا ممتعًا مع أحفاد عائلة "شاهين"، مراد ومريم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مجموعة صور من كواليس مشاهدها في مسلسل "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أنيق باللون الأحمر.

نادين نسيب نجيم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار في أحدث ظهور لها على "انستجرام"، ونشرت صورًا لها بإطلالة جريئة بجوار سيارة فارهة.

مروان خوري

احتفل المطرب مروان خوري بعيد ميلاده رفقة عائلته، في أجواء عائلية بحضور أفراد من العائلة والأصدقاء.

زينب العبد

وجهت الفنانة زينب العبد التهنئة للفنانة زينة بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت عبر "انستجرام"، صورًا تجمعهما سويًا من كواليس مسلسل "العتاولة".

أحمد سلطان

شارك الفنان أحمد سلطان متابعيه على موقع "انستجرام" صورة تجمعه بوالدته البرتغالي كريستيانو رونالدو.