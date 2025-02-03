"معملتش عمليات تجميل".. خلاف على الهواء بسبب ياسمين صبري

كتب - معتز عباس:

نشب خلاف بين مقدمي برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "ألفا اليوم"، حول خضوع الفنانة ياسمين صبري لعمليات تجميل وحقن "بوتوكس" وفيلر".

وقالت الإعلامية نانسي: "هي ياسمين صبري مبتعملش في وشها فيلر وبوتوكس؟!"، ليرد عليها الفنان، إدوارد: "لا ما بتعملش، ياسمين صبري قمر وطبيعيه وأنا مثلت معاها مسلسلين وشوفتها على الطبيعة، رياضية جسم وشكل وعنين، بطلوا حقد بقى".

ومن جانبها عقبت الإعلامية دعاء سليمان: "هي قمر وبرضة الحق يتقال هي مش لاعبة في وشها كتير بس لاعبة في وشها على الأقل"، وردت عليها، "نانسي": "هاتوا شكل ياسمين صبري زمان وصورة دلوقتي وشوفوا الفرق ما بينهم".

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مسلسل "الأميرة" هو الاسم النهائي لمسلسل ياسمين صبري بعد تغييره من "ضل حيطة" وهو مكون من 15 حلقة.

المسلسل بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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