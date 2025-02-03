تارا عماد تحيي الذكرى الأولى لرحيل والدتها: أطول وأقصر سنة

كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة تارا عماد الذكرى الأولى لرحيل والدتها، التي غادرت عالمنا في مثل هذا اليوم 3 فبراير عام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ونشرت تارا صورة لوالدتها بين الأشجار، وعلقت "سنة كاملة عدت على فراقك.. حسيتها أطول وأقصر سنة. معرفش الوقت جري إزاي وفي نفس الوقت حسيت كأن كل يوم كان بشهر.. الله يرحمك يا مامتي".

تارا عماد يُعرض لها ضمن مسلسلات رمضان 2025، الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

وطُرح لـ تارا مؤخرًا فيلم "لأول مرة" في دور العرض السينمائي، بطولة عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، تأليف محمد عبدالقادر، إخراج جون إكرام.