كاظم الساهر يخضع لجلسة تصوير بصحبة نجليه: "مع الأعز والأغلى"

كتبت- منى الموجي:

خضع "القيصر" كاظم الساهر لجلسة تصوير جديدة جمعته بنجليه وسام وعمر، وشارك صورها مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

جاءت الصور بتقنية الأبيض والأسود، وكتب كاظم في تعليقه عليها "جلسة تصوير رائعة مع الأعز والأغلى".

ونالت الصور إعجاب جمهور كاظم، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "ملك الأناقة"، "أحلى شي إن القيصر رغم العمر يبين أصغر وأرتب من أولاده"، "يحفظكم الرحمن"، "أجمل أب بكل الدنيا، الله يحفظك ويخليك لهم يا رب، بعد قلبي أنت"، "شو حلو طولك أبو وسام الغالي منور الدنيا كلها بحضورك، ربنا يطول بعمرك وتضلك حاضنهم العمر كله".

جدير بالذكر أن المطرب كاظم الساهر التقي جمهوره يوم 30 يناير الماضي، وأحيا حفلا على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبي، قدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الحضور.