ريهام حجاج تنشر صورة طفليها لأول مرة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها، أجمل اللحظات التي تعيشها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطفليها.

ونشرت ريهام صورة مع زوجها وطفليها عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مع أغنية "أنا من غيرك" للمطرب بهاء سلطان.

ورد عليها زوجها، وكتب في ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "بحبك طول العمر يا أميرتي".

وتخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل "أثينا"، والذي يضم عددا من النجوم أبرزهم، سوسن بدر، محمود قابيل، وأحمد مجدي، سلوى محمد علي وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يعرض على قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

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