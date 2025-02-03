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ريهام حجاج تنشر صورة طفليها لأول مرة

07:39 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج على انستجرام
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة بأحد المناسبات
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج في حفل جوي اوردز (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي مع ريهام حجاج وسميرة سعيد
  • عرض 25 صورة
    فيفي عبده مع ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    صورة سيلفي بين ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    سيلفي ريهام حجاج ومحمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة يستمتعان بالأجواء الصيفية
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة في الجونة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    رجل الأعمال محمد حلاوة والفنانة ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    النجمة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة يستمتعان بوقتهما على البحر
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها، أجمل اللحظات التي تعيشها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وطفليها.

ونشرت ريهام صورة مع زوجها وطفليها عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مع أغنية "أنا من غيرك" للمطرب بهاء سلطان.

ورد عليها زوجها، وكتب في ستوري حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "بحبك طول العمر يا أميرتي".

وتخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل "أثينا"، والذي يضم عددا من النجوم أبرزهم، سوسن بدر، محمود قابيل، وأحمد مجدي، سلوى محمد علي وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يعرض على قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

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ريهام حجاج ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة ريهام حجاج مع طفليها ريهام حجاج على انستجرام رجل الأعمال محمد حلاوة
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