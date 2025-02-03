أشرف زكي عن مبنى "ماسبيرو": "هنا كانت الأحلام والميلاد الحقيقي"

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أشرف زكي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة من تكريمه أمس في احتفالية "كوكب الشرق" بـ"ماسبيرو" بالتزامن مع مرور 50 عاما على رحيل أم كلثوم.

وكتب أشرف تعليقا على الصورة "مشاعر عظيمة سيطرت على عقلي وذهني منذ دخولي مبنى ماسبيرو العريق، ذكريات الرحلة كلها دار حوار بيني وبين الجدران التي كانت خير شاهد على أجمل الأعمال وأحلى الذكريات، تعجبت من هذا الإقبال الكبير وكيف لا ونحن في أحضان عبق الماضي".

وتابع متحدثا عن مبنى الإذاعة والتليفزيون: "هنا كانت البدايات والنجاحات، هنا كانت الأحلام، هنا هوليوود الشرق، هنا أعرق الاستوديوهات، هنا الميلاد الحقيقي لأعمال درامية وإذاعية سطرت تاريخ مصر.. شكرا العزيز المحترم أحمد المسلماني، شكرا أسرتي أسرة أم كلثوم بقيادة العظيمة إنعام محمد علي".

جدير بالذكر أن مسلسل "أم كلثوم" أخرجته المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي قبل 25 عاما تقريبا، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: صابرين، أحمد راتب، كمال أبو رية، رشوان توفيق، نادية رشاد، أيمن عزب، عبدالعزيز مخيون، ميرنا وليد، حسن حسني، سميرة عبدالعزيز.