طرح برومو تشويقي لمسلسل "الشرنقة" تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

كشف المؤلف عمرو سمير عاطف عن برومو مسلسل "الشرنقة"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، على منصة "watch it".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية تدعى "حازم إبراهيم" يجسدها الفنان أحمد داوود، والذي يعمل محاسبًا في أحد الشركات الكبرى، لكنه يكتشف أسرار خطيرة وغير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه إلى رحلة مليئة بالصراع والمفاجآت.

مسلسل "الشرنقة"، مكون من 15 حلقة، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، بطولة أحمد داود سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز،علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبدالله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين.

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