نجوى كرم تستعد لإحياء حفل في أمستردام

كتبت- منال الجيوشي:

بدأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، استعدادها المكثف لحفلها المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام، بتجهيز مجموعة من المفاجآت التي ستقدمها على خشبة مسرح قاعة الحفلات الموسيقية، ضمن جولتها العربية والعالمية لعام 2025، وذلك مساء يوم 8 فبراير 2025.

ومن جهة أخرى، شاركت نجوى كرم جمهورها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب فيديو من حفلها الأخير في "دبي أوبرا"، والتي حققت نجاحاً كبيراً، خاصة وأن الأغنيات التي تضمنها الحفل في نهاية العام 2024 حملت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الحاضر في مسرح "دبي أوبرا" والذي رفع شعار كامل العدد.