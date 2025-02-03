رمضان 2025.. 12 صورة من كواليس مسلسل"شباب إمراة" والقناة العارضة

بطل "شباب امرأة" سبق أن أصيب بحروق في مشهد مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟

كتب- هاني صابر:

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل "شباب إمرأة" عن صورا جديدة من كواليس تصوير العمل الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ويعرض مسلسل "شباب إمرأة" في شهر رمضان على قناة "النهار" بجانب عرضه على قنوات المتحدة.

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول شاب من الأرياف يلتحق بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امراة متسلطة تدعى شفاعات، تفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى ممارسة الرذيلة معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وصحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من كافة مظاهر الفساد التي يعيش فيها.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

"شباب امرأة" بطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، جوري بكر، عمرو وهبة.

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