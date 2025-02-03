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رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لـ "الكابتن" وبطل المسلسل يعلق

03:54 م الإثنين 03 فبراير 2025

أكرم حسني

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كتب- هاني صابر:

طرح الفنان أكرم حسني، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الكابتن" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر أكرم، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كابتن حسام عزالدين يتمني لكم رحلة سعيدة..ورمضان كريم".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

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أكرم حسني مسلسل الكابتن رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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