عمرو وهبة يعلق على فارق الطول بينه وبين غادة عبدالرازق في"شباب إمرأة"

كتب- هاني صابر:

علق الفنان عمرو وهبة، على فارق الطول بينه وبين الفنانة غادة عبدالرازق في صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "شباب إمرأة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر عمرو، الصورة التي ظهر فيها بصحبة غادة عدالرازق وطارق النهري، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق مازحا: "كنت محتاج بس خمسة سانتي.. شباب إمرأة، رمضان ٢٠٢٥".

تدور أحداث مسلسل "شباب امرأة" في إطار درامي حول شاب من الأرياف يلتحق بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امراة متسلطة تدعى شفاعات، تفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى ممارسة الرذيلة معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وصحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من كافة مظاهر الفساد التي يعيش فيها.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

"شباب امرأة" بطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، جوري بكر، عمرو وهبة.

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