صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ ساندرا نشأت بمناسبة عيد ميلادها

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة للمخرجة ساندرا نشأت بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر عبدالله، صورة تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أيوة ٢ / ٢ / ٢٠٢٥ يوم غير عادي لأنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللي عرفتهم في حياتي.. اللي أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جدا وبسيطة جدا ولذيذة جدا ومتواضعة جدا ومبدعة أوي جدا وجدعة أوي أوي أوي جدا.. كل سنة وانتي طيبة".

وتعد المخرجة ساندرا نشأت من مواليد 2 فبراير 1970، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1992 وليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1993، كما حصلت على منحة دراسية في عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت حياتها الفنية بالفيلم القصير (أخر شتا)، ثم أخرجت فيلم تسجيلي يحمل اسم (الموفيولا)، وكانت بدايتها في الأفلام الروائية الطويلة عبر فيلم (مبروك وبلبل) عام 1996 ثم قدمت بعده عدد من الأفلام منها (ليه خلتني أحبك، حرامية في كي جي تو، ملاكي إسكندرية، مسجون ترانزيت، المصلحة).

إلى جانب هذا قدمت ساندرا العديد من الأغاني المصورة، أبرزهم أغنية (فاكرك يا ناسيني) للمطرب محمد فؤاد، وأغنية "أصعب حب" للمطرب خالد عجاج وأغنية "لماذا؟" للمطربة غادة رجب.