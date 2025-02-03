أحمد فريد يطرح كليبه الغنائي "عابر سبيل" على "يوتيوب" (فيديو)

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كتب- هاني صابر:

طرح المطرب أحمد فريد، كليبه الغنائي الجديد "عابر سبيل" على "يوتيوب"ومنصات الموسيقى المختلفة، ويتعاون فيه مع sms للإنتاج الفني.

أغنية "عابر سبيل" من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجدي، وإنتاج جيمي ومعتز عرموش، والكليب من إخراج أحمد علاء.

وتقول مطلع كلمات أغنية "عابر سبيل": "عابر سبيل وبرغم مشواره الطويل، عايش عشان يدي الأمل، ولحد ما يحين الأجل صابر، ومبيعرفش كلمة مستحيل.. مأمن إن ترتيب القدر أحلى، وإن الكنز في الرحلة، ومفيش ولا حاجة مستاهلة.. زعل وعتاب.. مأمن إن كل الناس يدوب أسباب، يروح باب تتفتح أبواب.. مصالح نفسه ومسامح ومش كداب".

يذكر أن، فريد قدم عدة أعمال غنائية ناجحة منها "بأمارة مين" و" نفس النهايات" و "عامل عظمة" وغيرها من الأغاني الأخرى.