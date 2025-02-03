تفاصيل انسحاب عايدة عبد العزيز من "غاضبون وغاضبات" بسبب بكاء صلاح ذو الفقار

كتب- مصطفى حمزة:

تقدير الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، للفنان الراحل صلاح ذو الفقار، كان السبب الرئيسي لرفضها استكمال العمل في مسلسل "غاضبون وغاضبات" عام 1993.

الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 فبراير عام 2022، كانت قد كشفت خلال ظهورها في برنامج "ساعة صفا"، تفاصيل الأزمة.

وقالت عايدة: "أثناء تصوير مسلسل "غاضبون وغاضبات" دخلت في يوم الاستديو، ووجدت الأستاذ صلاح ذو الفقار يبكي حزنا مع تكرار تأخر بطلة المسلسل وقتها الفنانة شيرين سيف النصر، ولما قرر ترك العمل .. زعلت جدا على ما حدث مع صلاح، وتضامنت معه وتركت المسلسل بعد تصويري 5 حلقات".

الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز من مواليد 27 أكتوبر 1930، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، وعملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها.

وقدمت عايدة عبد العزيز خلال مشوارها الفني عددا من الأفلام السينمائية أبرزها "يوميات نائب في الأرياف، شهد الملكة ، النمر والأنثى، بوابة إبليس، الواد محروس بتاع الوزير، خرج ولم يعد، وهليوبوليس".

وفي الدراما التليفزيونية، قدمت الفنانة الراحلة عددا من المسلسلات أبرزها، "زينب والعرش، هالة والدراويش ، ضمير أبلة حكمت ، يوميات ونيس ، الفرار من الحب ، كناريا وشركاه، موجة حارة"، وكان آخر ظهور لها في مسلسل "دهشة".