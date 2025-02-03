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"من غير ما يأذيني"..أحمد الفيشاوي يعلق على وقوعه بمقلب رامز جلال (فيديو)

01:56 م الإثنين 03 فبراير 2025

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كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، حقيقة وقوعه بمقلب للفنان رامز جلال.

ونشر الفيشاوي، مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة بشرى وسليمان عيد وعلي صبحي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأستاذ رامز جلال عمره ما عمل فيا مقلب، ولما حصل زي ما أنتم شايفين، حصل من بعيد لبعيد ومن غير ما يأذيني".

وأضاف: "بس أنا والأساتذة علي صبحي، بشرى روزا ، وسليمان عيد افتكرناه بجد مغني هندي، وكمان تفاعلنا معاه، وطبعا باسل الزارو شايفنا مجانين.. ملعوبة منك يا رامز".

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وعرض عام 2024.

أحمد الفيشاوي رامز جلال بشرى سليمان عيد علي صبحي
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