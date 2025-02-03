جوائز Grammy.. بيونسيه تحصد جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter

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كتبت - نوران أسامة:

حصدت النجمة بيونسيه، على جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter بحفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards Ceremony .

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards Ceremony حضور كوكبة من نجوم العالم.

يذكر أن، Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وتعد أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.