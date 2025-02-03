جوائز Grammy.. بيونسيه تحصد جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter
12:59 م الإثنين 03 فبراير 2025
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كتبت - نوران أسامة:
حصدت النجمة بيونسيه، على جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter بحفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards Ceremony .
وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards Ceremony حضور كوكبة من نجوم العالم.
يذكر أن، Grammy Awards أنشئت عام 1959، وتعد أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.
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