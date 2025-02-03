إعلان

جوائز Grammy.. بيونسيه تحصد جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter

12:59 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    النجمة بيونسيه (3)
  • عرض 3 صورة
    النجمة بيونسيه (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

حصدت النجمة بيونسيه، على جائزة أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter بحفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards Ceremony .

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غرامي 2025 Grammy Awards Ceremony حضور كوكبة من نجوم العالم.

يذكر أن، Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وتعد أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.

بيونسيه جوائز Grammy Cowboy Carter السجادة الحمراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"من غير ما يأذيني"..أحمد الفيشاوي يعلق على وقوعه بمقلب رامز جلال (فيديو)

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية