كتب- مصطفى حمزة:

يشهد مسلسل "شباب امرأة" المقرر عرضه في رمضان 2025، ظهور قوي للفنان الشاب يوسف عمر، إذ يشارك في بطولته مع الفنانة غادة عبد الرازق.

ويقدم يوسف عمر في المسلسل، شخصية "إمام" التي سبق وقدمه الفنان الراحل شكري سرحان في الفيلم السينمائي الشهير الذي قدم عن نفس الرواية "شباب امرأة".

ويعد العمل أول بطولة يقدمها الفنان الشاب يوسف عمر، وذلك بعد 4 سنوات من تصدر اسمه مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تعرضه لإصابات بالغة وحروق في مناطق متفرقة في جسده خلال مشاركته في إعلان قدمه الفنان محمد رمضان.

حروق بالغة

كانت الفنانة لبنى ونس "والدة الفنان يوسف عمر، أعلنت في مارس 2021، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، تفاصيل تعرض ابنها لإصابات خطيرة، أثناء مشاركته في تصوير إعلان مع محمد رمضان

وكتبت: "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه.. ستر ربنا إنه اتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله".

ونشرت لبنى صورًا لحالة ساقي ابنها، وعلقت موجهة كلماتها إلى محمد رمضان: "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا.. ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة.. يعني إذا في مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك، نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك، تعلمنا مهنة التمثيل على يد عظماء التمثيل ولم يُطلق عليهم هذه الكلمة المزعومة، النجم، والنجمة".

وتابعت: "في مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان وأنت وأنا وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم استغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كإنه إله، هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني في التصوير معاك، مستحيل طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللي عاجبك بتوافق عليه واللي مش عاجبك بتغيره على هواك، محدش بيفرض عليك حاجة، يعني القنبلة اللي زرعها عصام الوريث لابني تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كده ليه؟".

وأضافت: "أنت بني آدم وابني مش بني آدم، أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني ومفيش أغلى من الضنا، حط ابنك مكان يوسف هتقول برضوا كله في حبكم يهون، بس أرجع واقولك ابني ربنا هيجبله حقه من عصام الوريث، اللي ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللي حضرتك بتتكلم عنها، حق ابني إن شاء الله هيرجعله مش هسيبه".

مسلسل " شباب امرأة" مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، عمرو وهبة، وجوري كر، وآخرين.

برومو المسلسل