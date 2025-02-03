هنا الزاهد: "أنا بتشد للراجل الأكبر مني بـ ١٠ سنين"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها مع الحب، مؤكدة أنها تنجذب للرجال الأكبر منها بـ 10 سنوات.

وقالت هنا، ببرنامج "معكم": "أنا بتشد للراجل اللي أكبر مني شوية، وبحب الراجل اللي أكبر مني بشوية حلوين، وعمري ما أحب حد أكبر مني بسنتين أو تلاتة".

وتابعت: "أنا مبحبش الناس الصغيرة، يعني أقل حاجة يكون أكبر مني بـ 10 سنين".

وأضافت: "أنا مخي كبير أوي على سني ومبيبنش عليا عشان أنا بهزر كتير، ووالدي انفصل عن والدتي وأنا في سادسة ابتدائي".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حاليا في "السينمات" فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، كما يشاهد لها الجمهور مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين ومحمد الشرنوبي، وحصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من حفل Joy Awards 2025.