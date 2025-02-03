آخرهن نانسي.. 3 نجمات حسمن حقيقة طلاقهن بعد جدل السوشيال

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كتب- مصطفى حمزة:

أنهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الجدل المثار حول طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم.

وحسمت "نانسي" هذا الجدل بنشرها عبر صفحاتها في مواقع التواصل، صورها مع زوجها وبناتها خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا".

وجاء ذلك بعد تصدر النجمة اللبنانية الأيام الماضية قوائم الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وسط حالة جدل حول حقيقة طلاقها وزوجها طبيب الأسنان فادي هاشم.

وبدأت شائعات الانفصال في أكتوبر الماضي مع إنتشار منشور مفبرك من حساب منسوب إلى النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وجاء فيه "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وله في هذه المرحلة من حياتي وحياته للأسف، الإحترام بيننا موجود ويضل أبو بناتي، وبحترمه وبعزه، بس هادا القرار كان لازم، متخدينه من زمان".

وتعد النجمة اللبنانية، هي الفنانة الثالثة في الوسط الفني التي تتصدى لشائعات انفصالها عن زوجها، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

داليا مصطفى

دخلت الفنانة داليا مصطفى، قوائم تريند موقع البحث "جوجل"، بعد حسمها الجدل المثار حول طلبها الطلاق من زوجها الفنان شريف سلامة.

وردت داليا مصطفى، على المثار حول طلاقها، عبر صفحاتها بمواقع "فيسبوك" و "إنستجرام" وعبر خاصية ask.

وردت الفنانة على سؤال متابع لها قال فيه "هو انتي اللي طلبتي الطلاق من شريف الأول؟".

وأجابت الفنانة: "مبدئيا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، ومفيش ست مصرية أصيلة زيي تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟، أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبدا".

وأضافت: "أنا حتى استغربت ان بعض زمايلي في الوسط و أصحابي سألوني نفس السؤال، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق".

مها الصغير

حسمت الإعلامية مها الصغير، الجدل المثار حول طلاقها من النجم أحمد السقا، بعد ساعات من حذف صور تجمعهما عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" وتصدرها تريند موقع البحث جوجل.

الإعلامية مها الصغير، نشرت عبر صفحتها بموقع فيسبوك، صورة تجمعها مع زوجها النجم أحمد السقا، وأولادهم، وكتبت: "اتقوا الله فينا لو عندنا حاجة هنطلع نقولها احنا بنفسنا للناس.. بطلوا تعملوا تريندات على حساب الناس" .