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بـ"ملابس البيت".. إلهام شاهين تنشر صورا مع آخر العنقود في عائلتها

11:51 ص الإثنين 03 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع آخر العنقود في عائلة شاهين "مراد ومريم".

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات الصدق والفرح الحقيقية.. أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة والشقاوة أجمل أوقاتي بعد يوم من الشغل و التعب".

وأضافت: "أستمد منهم الحب والحنان والحياة الحلوة.. مراد ومريم آخر العنقود في عائلة شاهين.. ما شاء الله، ربنا يحميهم".

يذكر أن، إلهام شاهين، تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

إلهام شاهين السوشيال ميديا عائلة شاهين
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