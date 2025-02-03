أصالة تشعل نزاع "60 دقيقة حياة" مع طارق العريان.. ماذا حدث؟

بصحبة أنس بوخش.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة من رحلته الأخيرة في باريس

بـ"ملابس البيت".. إلهام شاهين تنشر صورا مع آخر العنقود في عائلتها

كتب- مصطفى حمزة:

بعد 5 سنوات من انفصالهما، أشعلت أغنية " 60 دقيقة حياة" الصراع بين المخرج طارق العريان، وطليقته المطربة أصالة.

يأتي ذلك بعد إعلان إدارة موقع يوتيوب، حذف كليب الأغنية، بناءا على طلب المخرج طارق العريان.

ومن جانبها قامت المطربة أصالة، عبر صفحتها بموقع يوتيوب بوضع نسخة من أغنية "60 دقيقة حياة" بصوتها دون الكليب مع احتفاظها بكافة الفيديوهات الخاصة بالآلبوم، ومنها "الورد البلدي، وسؤال بسيط، وملهمته الوحيدة، ومنازل".

ألبوم "60 دقيقة حياة" صدر في مارس 2015، وضم 10 أغاني، وهو من إنتاج شركة المخرج طارق العريان.

وتعاونت المطربة أصالة مع الموسيقار الراحل محمد رحيم في أغنية "60 دقيقة حياة"، إذ وضع لحنها وتولى التوزيع، وهي من كلمات باسم عادل.

المطربة أصالة كانت قد أعلنت في يناير 2020 انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد زواج دام 13 عاما.