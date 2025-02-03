موعد ومكان عزاء المنشد الراحل عامر التوني

كتب- مصطفى حمزة:

دخل المنشد الراحل عامر التوني، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك بعد وفاته أمس الأحد.

المنشد الراحل عامر التوني هو مؤسس فرقة المولوية المصرية، ورحل عن عالمنا بعد أيام من مشاركته في إحياء حفل أقيم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للكتاب.

وأعلنت أسرة الراحل عامر التوني، عبر صفحته بموقع فيسبوك عن تشييع جثمانه اليوم الإثنين، وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون صلاة الجنازة على دكتور عامر التوني يوم الإثنين الموافق 3 فبراير الساعة 9 صباحاً بالمنيا مركز ملوي قرية الروضة مسجد الدماريسي أمام منزل العائلة".

وعن موعد العزاء، كتبت: "العزاء بالقاهرة يومي الجمعة والسبت بمنزله بالمقطم بعد صلاة المغرب العنوان قطعة ١٣٥٧ شارع ٤٥ حي الدبلوماسيين المقطم".

يذكر أن، المنشد الراحل عامر التوني في آخر حفل أحياه بمشاركة فرقته ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، قدم مجموعة من أبرز أعماله، ومنها " والله ما طلعت شمس"، و"لاموني يارسول الله"، و "ياطارق الباب"، و"كل شىء في الكون مخلوق يصلي عليه".