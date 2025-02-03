بصحبة أنس بوخش.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة من رحلته الأخيرة في باريس

بالصور.. مايا دياب تحيي حفلًا غنائيًا دعمًا للأطفال المصابين بالسرطان

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه أحدث جلسة تصوير خضع لها، أثناء زيارته لمدينة باريس في فرنسا.

ونشر رمضان مجموعة صور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة أصدقائه والإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وعلق: "باريس".

ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ثقة بالله نجاح"، "نجم عالمي"، "نمبر وان والأسطورة"، "منور الدنيا يا نمبر وان".

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آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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