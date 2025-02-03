"انقلبت السيارة 4 مرات".. ابنة المنتصر بالله تتعرض لحادث سير مروع

كتب - معتز عباس:

كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عن تعرض سارة ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله، لحادث سير مروع على الطريق، بسبب بقعة زيت، لتنقل إلى المستشفى.

وكتب أكرم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سارة الابنة الصغرى للغالي الفنان المنتصر بالله هي أشبه البنات بالمنتصر خفة ظل منقطعة النظير جاذبيه بلا حدود، سارة الطيبة الودودة التي تركت في نفوس كل من عرفها أجمل الذكريات، تعرضت الأسبوع الماضي لحادث خطير انقلبت سيارتها ٤ مرات بسبب بقعة زيت على الطريق".

وأضافت: "نقلت إلى أحد مستشفيات أكتوبر، ولله الحمد تم التدخل الجراحي والطبي، وخرجت سارة إلى حضن الأم السيدة الفاضلة عزيزة الاسم والصفة لتقوم بدورها في العطاء اللا متناهي".

يذكر أن المنتصر بالله توفي في سبتمبر 2020 عن عمر ناهز الـ 70 عامًا في مستشفى مصطفى كامل بمدينة الإسكندرية، بعد معاناة طويلة مع المرض.

من أبرز أعماله شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة، الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا، علشان خاطر عيونك.



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