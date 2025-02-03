حدث بالفن | تعرض إيمي سمير غانم لوعكة صحية ووفاة منشد ديني
12:05 ص الإثنين 03 فبراير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إيمي سمير غانم تتعرض لوعكة صحية، وفاة المنشد عامر التوني مؤسس فرقة "المولوية" المصرية، نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع زوجها، تامر حسني يوجه رسالة شكر لشباب بعد إنقاذهم أطفال من حريق في فيصل، وضع صورة محمود البزاوي على بوستر مسلسل "فهد البطل"، وغيرها من الأخبار.
محمود البزاوي ليلى زاهر وفاة المنشد عامر التوني ياسمين عبدالعزيز تامر حسني أمال ماهر نانسي عجرم ياسمين صبري فريدة سيف النصر إيمي سمير غانم حدث بالفن
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