مايا دياب جريئة ومريم الخشت كاجوال .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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بالصور.. مايا دياب تحيي حفلًا غنائيًا دعمًا للأطفال المصابين بالسرطان

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

لطيفة

خطفت الفنانة التونسية لطيفة الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أتمنى يوم رائع".

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة ولاقت إعجاب متابعيها.

مايا دياب

شاركت الفنانة مايا دياب، صورًا جديدة لها أثناء إحياء حفلاً غنائيًا في لبنان لصالح أحدى الجميعات الخيرية التي تعالج الأطفال المصابين بمرضى السرطان.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة صور لها، أثناء زيارتها لمدينة الرياض مؤخرًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

رزان مغربي

خطفت الفنانة رزان مغربي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي ظهرت خلالها بفستان "جريء" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها، على السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.