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وفاة المخرج نبيل خضر..أبرز أعماله "أوبرا عايدة"و"هوانم جاردن سيتي"

02:23 م الجمعة 28 فبراير 2025

وفاة المخرج نبيل خضر

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كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 28 فبراير، المخرج المنفذ نبيل خضر بعد صراع مع المرض.

ونشر عدد من أصدقائه صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك، وحملت احدى التدوينات: "الزميل العزيز الغالي الأستاذ المخرج المنفذ نبيل خضر في ذمة الله تعالى، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى".

.. هوانم جاردن سيتي وأوبرا عايدة والطارق وحديث الصباح والمساء ، وغيرهم.

يذكر أن، المخرج المنفذ نبيل خضر لديه في رصيده الفني 25 عملا فنيا من بينها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة؟" عام 1996، ومسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000، ومسلسل "حديث الصباح والمساء" عام 2001، ومسلسل "جدار القلب" عام 2008.

نبيل خضر أوبرا عايدة هوانم جاردن سيتي مسلسل هوانم جاردن سيتي مسلسل أوبرا عايدة
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