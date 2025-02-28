سليمان عيد يعتذر للنوبيين: "مستعد أجي أبوس على دماغ كل واحد" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

قدم الفنان سليمان عيد، اعتذارا للنوبيين بعد الفيديو الأخير له على السوشيال ميديا والذي أثار من خلاله غضبهم.

وقال سليمان عيد بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك: "رمضان كريم على الكل، أنا عامل الفيديو ده عشان أعتذر لإخواتي النوبييين، أنا ما جبتش سيرة النوبيين وعامل شخصية بيتكلم بطريقة معينة، زي اللمبي والحاجات اللي بتتعمل في السينما".

وتابع: "أنا مقولتش كلمة نوبي ولا قولت جملة غلط بالنوبي خالص، وبعتذر لكل أخ ليا لأني متربي مع نوبيين وعايش معاهم وناس محترمة، ومستعد أجي لكل واحد في بيته أبوس دماغه".

وأضاف: "وبعتذر لكل النوبيين، وأنا مسحت الفيديو من كل صفحاتي، وبقولكم أنا آسف جدا جدا، ومش عيب الواحد يغلط ولكن الغلط انه يستمر في الغلط، وبعتذر عن الفيديو ده وبقولكم حقكم عليا".

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