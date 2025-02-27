تركي آل الشيخ عن"The Seven Dogs": "سيكون علامة فارقة في تاريخ السينما العربية"

كتب- هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن صورة من كواليس تصوير فيلم "The Seven Dogs" للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

ونشر آل الشيخ، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "سيكون علامة فارقة في تاريخ السينما العربية ولن يقل بإذن الله عن العالمية ... يستاهلو كريم وعز وبقية الأبطال هذا المستوى وهذا النجاح".

وكان تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق عن انطلاق تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا: "يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وأضاف: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في ستوديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

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