"بهذه الكلمات".. يسرا تدعم عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

كتبت- نوران أسامة:

دعمت الفنانة الكبيرة يسرا، الملحن عمرو مصطفى بعد إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني.

ونشرت يسرا، صورة تجمعها مع عمرو مصطفى، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "صديقي الغالي على قلبي الملحن الجميل عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفاك على خير، إن شاء لله تقوم بألف سلامة".

يذكر أن، آخر أغاني عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

فيما كانت آخر أعمال الفنانة يسرا هى مسرحية "ملك والشاطر" وعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" في شهر يونيو الماضي.

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