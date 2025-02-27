إعلان

مي عمر بعد تكريمها في العراق: سأسعى لتقديم الأفضل والمشوار مستمر

06:36 م الخميس 27 فبراير 2025

مي عمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

حصلت الفنانة مي عمر، على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان العراق الدولي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وذلك عن مسلسل "نعمة الأڤوكاتو" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت مي عمر عن تكريمها: "فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل “نعمة الأفوكاتو" في مهرجان العراق الدولي، كانت ليلة مميزة بكل معنى الكلمة حسّيت بحب ودفا كبير من جمهوري العراقي الغالي".

وأضافت: "كانت تجربة لا تُنسى وسط أجواء مليئة بالفن والجمال شكراً من القلب على كل هذا الحب والدعم وسأسعى دائماً لتقديم الأفضل، المشوار مستمر".

يذكر أن مي عمر تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"إش إش".

مي عمر (2)

مي عمر جائزة أفضل ممثلة عربية مهرجان العراق الدولي وزارة الثقافة العراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدًا
بفارق 52 دقيقة.. تعرف على أقصر وأطول يوم صيام في رمضان 2025
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)