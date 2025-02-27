مي عمر بعد تكريمها في العراق: سأسعى لتقديم الأفضل والمشوار مستمر

كتبت- منال الجيوشي

حصلت الفنانة مي عمر، على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان العراق الدولي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وذلك عن مسلسل "نعمة الأڤوكاتو" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت مي عمر عن تكريمها: "فخورة بجائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل “نعمة الأفوكاتو" في مهرجان العراق الدولي، كانت ليلة مميزة بكل معنى الكلمة حسّيت بحب ودفا كبير من جمهوري العراقي الغالي".

وأضافت: "كانت تجربة لا تُنسى وسط أجواء مليئة بالفن والجمال شكراً من القلب على كل هذا الحب والدعم وسأسعى دائماً لتقديم الأفضل، المشوار مستمر".

يذكر أن مي عمر تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"إش إش".



