أول تعليق من مصطفى حجاج بعد إجرائه عملية جراحية قبل رمضان

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان مصطفى حجاج، تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب مصطفى حجاج، عبر حسابه على فيسبوك: "أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية، شكراً لكم، الحمد لله في الرخاء والبلاء، الحمد لله على ما نحن غارقون به من نعمات".

وتابع: "قمت باجراء عملية جراحية والحمد لله خرجت منها بصحة وعافية، وبعد الشكر لله أود أن أتوجه برسالة شكر من كل قلبي لكل من سأل عليا، وأنا آسف إني معرفتش أرد على حد علشان كنت تعبان".

وأضاف: "الفيسبوك عندي في عطل والحمد لله رجع من تاني، وهرد على كل حد كتبلي وبعتلي رسالة ليا".