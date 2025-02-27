إقبال جماهيري كبير على مسرحية "حازم حاسم جدا" بأسيوط (صور)

كتبت- منال الجيوشي

شهد العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" المعروض ضمن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" بمحافظتي أسيوط وقنا إقبالا جماهيريا كبيرا في ( 10 ) ليالي بإجمالي ( 8000) متفرج، وبحضور كل الجهات التنفيذية بالمحافظتين، وبحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

مسرحية "حازم حاسم جدا" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية وتأليف الكاتب وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة عمرو عبد العزيز، حسن عبد الفتاح، رضا ادريس، رضوى حسن، آثار وحيد، سارة المزين، محمد هلالي، وعدد كبير من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ويشرف علي المشروع المخرج محمد الشرقاوي، وتتعاون وزارة الثقافة في هذا المشروع مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.